Prečo sa oplatí relaxovať s medovkou

Jesenné večery prajú nielen chvíľam stráveným pri knihe. Ešte predtým, než sa zabalíte do fantázie, venujte čas bylinke, vďaka ktorej si odpočinie nielen vaše telo, ale aj vaša hlava. Ste pripravení objať sa s medovkou?

Niekomu sa to možno bude zdať neuveriteľné, že vďaka nejakej bylinke sme schopní eliminovať stres a tým pádom si vyčistiť hlavu od všetkých vnútorných „smogov“. Medovka však neoplýva iba týmito kvalitami. Je upokojujúca, tichá, nerobí výčitky, nepýta sa, iba počúva a pomáha. Rada by som upriamila pozornosť práve na posledné sloveso, pretože jej relaxačné účinky sú obzvlášť v tomto chladnejšom a izolovanom období veľmi užitočné. Kým som sa o jej kvalitách nepresvedčila na vlastnej koži (doslova), nemala som tušenia, ako dokáže pôsobiť na myseľ človeka.

O tom, že medovka sa vo veľkej obľube používa aj v prírodnej kozmetike, som sa dozvedela, keď som v Manufakture objavila kolekciu venovanú práve tejto bylinke. Tvorí ju osem produktov, ja som vyskúšala sprchovací gél, telové mlieko a krém na ruky. V kombinácii s mandľovým olejom a žriedlovou soľou z Karlových Varov vzniká intenzívna, no nesmierne príjemná vôňa, ktorá vám spríjemní nielen večerné, ale aj ranné chvíle. Skrátka, kedykoľvek sa budete chcieť potešiť „medovkovou“ prítomnosťou, bude vám ochotne k dispozícii. Okrem relaxačného účinku ešte oceňujem výživnú konzistenciu telového mlieka a krému na ruky, ktorý je obzvlášť v jesennom období perfektný, nakoľko moja pokožka má sklony k vysušovaniu. Okrem toho, produkty vydržia dosť dlho (telové mlieko 300 ml, krém na ruky 100 ml), takže sa nemusíte báť, že by ste po mesiaci museli utekať do predajne po ďalšie balenie.

Moje odporúčanie na záver: ak ste dnes museli narátať do tisíc, aby ste niekomu nevyrazili zuby, alebo ak neviete, čo s načatým večerom, odpoveď je v oboch prípadoch rovnaká: medovka. Ak ste sa s ňou ešte nestihli zoznámiť, tak práve v novembri jej môžete povedať prvé „ahoj“. A možno po čase pripojíte aj nejakú vetu. Alebo poličku s novými produktmi.

foto: manufaktura.sk

foto: manufaktura.sk

foto: manufaktura.sk