Som čierna ovca a nehanbím sa za to

Stretli ste sa už niekedy s čiernym uhlím a čajovníkom austrálskym? Čo môže takáto kombinácia spôsobiť problematickej pleti?

Mydlá si odmalička spájam s rituálom umývania rúk. Pamätám si, že keď som bola malá, zachraňovali ma pred armádou marhúľ, zeminy, či spučeného hrozna (ktoré dieťa neexperimentuje, že áno). Fascinovalo ma, že vďaka kombinácii mydla a vody som mohla byť čistou niekoľkokrát za deň. A že všetky zážitky vpísané na rukách som po každom otočení kohútika presťahovala do mysle. Mydlo som si tak obľúbila, že už som viac nechcela používať nič iné. Žiadny sprchový gél, ani sprchový krém. Nič iné, iba moje mydlo.

Nenapadlo by mi aplikovať si ho na tvár, nebyť mojej príbuznej. Keď počas puberty uvidela moju aknóznu pleť, odporučila mi jedno mydlo bežne dostupné v drogérii. Teraz si už neviem spomenúť na to, z čoho bolo zložené, no veľmi dobre si pamätám na to, ako som ho po týždni používania vyhodila do koša. Predstavte si tisíc rozhnevaných susedov v jednoizbovom byte. Presne tak vyzerala moja pleť. Odvtedy som si povedala, že na pleť budem používať čokoľvek. Okrem mydla.

Pred dvoma mesiacmi mi však kamarátka odporučila mydlo slovenskej značky prírodnej kozmetiky Mylo na problematickú pleť. S názvom som problém nemala, kto by si nezapamätal čiernu ovcu? Volá sa tak kvôli čiernemu uhliu, ktoré reprezentuje jednu z použitých ingrediencií. V kombinácii s olejom z čajovníka austrálskeho má schopnosť zatočiť s akné, zneškodniť mastnotu, skrátka, postarať sa o to, aby sa vaša pleť vyliečila.

Prvý týždeň používania som na tvári nezaznamenala žiadnu zmenu, práve naopak. Zdalo sa mi, že čierna ovca jej vyhlásila vojnu. V istom slova zmysle to bola pravda. Ak dlhší čas používate na čistenie trojminútové ranné masky a potom prejdete na antibakteriálne mydlo, pre vašu pleť to môže byť šok. Po mesiaci používania sa však situácia zlepšila. Ukázalo sa, že moja pleť potrebovala čas na spriatelenie sa s čiernou ovcou. Týmto mydlom začínam rannú hygienu a myslím si, že na mojej poličke sa bude ešte dlho vynímať, lebo:

1. mi pomáha v celoživotnom boji proti akné,

2. aj po mesiaci používania sa jeho veľkosť nezmenšila.

Rada by som vás upozornila na to, že ak si budete čistiť pleť týmto antibakteriálnym mydlom, nevynechajte ďalší krok – krémovanie. Ak to podceníte, vaša pleť bude na nerozoznanie od korytnačky na Galapágoch (si vysušená dáma, nepostupuješ). Nepodceňte výber kvalitného krému, lebo potom sa ľahko môže stať, že mydlo vám skôr poškodí, než polepší. Samozrejme, je to individuálne, no moja skúsenosť by sa dala vyjadriť rovnicou „mylo“ + krém = pá pá akné.