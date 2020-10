Ocot na vlasy?

V dnešnom článku vám predstavím moje nové vlasové priateľky - cibuľu, fazuľu, žihľavu, levanduľu či vaječný žĺtok. Ako som sa k nim dostala? A ako môžu pomôcť vaším vlasom?

Vlasový záchranár

Pred rokom a pol som si prestala farbiť vlasy. V dôsledku častého striedania odtieňov a nedostatočnej výživovej starostlivosti som si zničila to, čomu by sa malo hovoriť koruna krásy. Uvedomila som si, že ak chcem svoje pramene priviesť k životu, budem musieť urobiť dve veci – radikálne skrátiť účes (zbaviť sa „mŕtvych“ končekov) a nájsť takú kozmetiku, s ktorou sa spriatelia moje vlasy.

Hľadanie nebolo jednoduché, postupovala som metódou pokus – omyl. Približne pred dvoma rokmi som sa však dozvedela o existencii Havlíkovej prírodnej apotéky, takže moja zvedavosť ma priviedla k novej značke prírodnej kozmetiky. Okrem produktov určených na pleť a telo ponúkajú aj tie vlasové, takže po dôkladnom zvážení som si kúpila vzorku cibuľovo-fazuľovej masky. Je určená pre poškodené a lámavé vlasy, ktoré majú sklony k vypadávaniu. Už po prvej aplikácii som si všimla zmenu, čo ma prekvapilo. Pramienky boli lesklejšie, ľahšie sa rozčesávali, no a ďalším pozitívom bola bylinková vôňa. Na základe pozitívnej skúsenosti som si kúpila celé balenie.

Okrem cibule, ktorá podporuje stimuláciu vlasových korienkov a vyživuje ich, sa v maske nachádza aj extrakt z fazule, pomáhajúci k prirodzenému rastu vlasov. V maske sa ukrýva rakytníkový extrakt , ktorý posilňuje vlasy a prispieva k ich jemnosti. Nemenej dôležité sú dva druhy olejov – arganový a ovsený, ktoré prispievajú k regenerácii, hydratácii a lesku. A vedeli ste, že súčasťou tohto vlasového záchranára je aj vaječný žĺtok? Bez neho by vlasové pramene neboli také pevné. Suchých vlasov sa mi podarilo zbaviť aj vďaka panthenolu, ktorý hydratuje vlasy.

Cibuľovo-fazuľovú masku používam šesť mesiacov a neviem si bez nej predstavivosť chvíle strávené v kúpeľni. Ak máte suché, lámavé vlasy a potrebujete ich prebrať k životu, rozhodne by ste jej mali dať šancu a presvedčiť sa o účinkoch na vlastnej koži. Táto maska prispela k ozdraveniu mojich vlasových korienkov. Je to neoceniteľný priateľ v kúpeľni, vďaka ktorému svojím vlasom doprajem všetko to, čo potrebujú – výživu, lesk a hydratáciu.

foto: havlikovaapoteka.cz

Ocot na vlasy?

Áno, tiež sa mi to zdalo zvláštne, keď som sa dozvedela o existencii bylinkového octu na vlasy, ktoré má vo svojom portfóliu česká značka Havlíkova prírodná apotéka. Pôvodne som mala v pláne kúpiť si cibuľovo-fazuľový krém na vlasy, ale kozmetická poradkyňa v predajni mi poradila bylinkový ocot. Doteraz som jej za tú radu vďačnú.

Bylinkový ocot sa nazýva aj prírodný kondicionér, a to vďaka účinnému zloženiu – extrakt z levandule oživuje vzhľad vlasov, zároveň pomáha v boji proti lupinám a nedráždi pokožku. V kondicionéri sa nachádza aj šalvia, ktorá má upokojujúce účinky. Proti mastiacim vlasom bojuje bylinka zvaná tymián. Súčasťou prírodného octu sú aj žihľava a rozmarín – dodávajú vlasom lesk, podporujú ich rast a podieľajú sa na zväčšení objemu.

Aplikácia je jednoduchá – kondicionér nanesiete do mokrých vlasov, necháte pôsobiť niekoľko minút a potom ho opláchnete studenou vodou.

Na bylinkovom octe je najlepšie to, že pomôže vyriešiť viacero problémov jednou ranou – ak majú vaše vlasy sklon k masteniu a tvorbe lupín (ako napríklad moje), tak levanduľa, žihľava a šalvia ich budú eliminovať. Taktiež vás nebude svrbieť vlasová pokožka, čo je ďalším pozitívnom tohto prírodného produktu. Ak máte suché vlasy, potom oceníte prítomnosť žihľavy a rozmarínu, ktoré sa postarajú o ich výživu. Vďaka kombinácii týchto byliniek získajú vaše vlasy všetko to, čo k životu nevyhnutne potrebujú – hydratáciu, lesk, výživu. Bylinný prírodný ocot používam už štyri mesiace a mám skutočnú radosť z toho, že moje vlasy si užívajú nový, lepší život. Tak do skorého umývania!

foto: havlikovaapoteka.cz