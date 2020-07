Prečo navštíviť výstavu Poklad Inkov?

Keď dobyl Španiel Francisco Pizzaro ríšu Inkov, zároveň objavil poklad, o akom sa mu ani nesnívalo. Vďaka nemu priplávalo cez Atlantik do Európy približne 181 ton zlata a 16 800 ton striebra. Vzácne predmety môžete vidieť aj vy.

Od 24. júna 2020 je na Bratislavskom hrade sprístupnená svetová výstava Poklad Inkov. Čím ma zaujala?

Exponáty z Múzea zlata v Peru

Na výstave budete mať možnosť vzhliadnuť cenné predmety z Museo Oro del Perú, ktoré majú poznávaciu a estetickú hodnotu. Vďaka zlatým rituálnym exponátom si uvedomíte, s akou dôslednosťou a vášňou pristupovali staré predkolumkovské kultúry k ručným prácam. To sa odráža aj vo výslednom tvare: zlaté masky, poháre, obradné nože či náhrdelníky sú nesmierne prepracované a pri pohľade na ne má návštevník pocit, akoby sa dostal do zlatého sveta, kde je krása tou najcennejšou a najdôležitejšou hodnotou. Ponúka sa otázka: Prečo práve zlato? Podľa Inkov stelesňovalo silu Bohov. Nemenej dôležitá bola tiež skutočnosť, že mnohé zlaté šperky a talizmany boli vyrábané z častí, ktoré vzájomným trením vydávali zvuky, a vďaka tomu mohli zaháňať zlých duchov. A tu sa dostávame k bodu č. 2.

Mystika a mágia

Inkovia si nesmierne uctievali prírodu a Bohov. Keďže v Južnej Amerike sa nestriedajú ročné obdobia tak, ako je to u nás v Európe, neostávalo im nič iné, než pozorovať slnko a taktiež dĺžky dňa a noci, aby vedeli, kedy je ideálny čas na sadenie plodín (zemiakov, kukurice). Mnohé vzácne exponáty na výstave zaujmú aj magickým rozmerom, ako napríklad posmrtná maska zo zlata. Poukazuje na to, že smrťou sa život zďaleka nekončí. Podľa Inkov zosnulý vstupuje do novej životnej etapy, čo je zdôraznené smaragdmi na očiach, ktoré symbolizujú znovuzrodenie. Alebo rituálny vak na zbieranie koky v tvare pumy - táto mačkovitá šelma symbolizovala v kultúrach Južnej Ameriky energiu ohňa. A to zďaleka nie sú všetky príklady, ktoré majú súvis s mystikou a mágiou Inkov.

Výstava je prehľadne členená do niekoľkých častí, ako napríklad Osídlenie Ameriky, Aztécka ríša, Predchodcovia ríše Inkov, Rituály Inkov a pod. Informácie na jednotlivých paneloch si môžete obohatiť prostredníctvom audiovizuálneho sprievodcu. Ja som ho využila asi dvakrát, pretože popisy k exponátom mi stačili (a priznám sa, že viac času som strávila detailným pozorovaním predmetov). Súčasťou výstavy je aj šamanská hudba a krátke videá. Ak si k tomu pripočítate vzácne exponáty, ktoré do Bratislavy putovali z Peru, veľmi rýchlo podľahnete ilúzii, že stojíte na vrchole posvätného mesta Inkov, Machu Picchu. Výstavu s týmito cennými pokladmi si môžete pozrieť do 15. októbra 2020.