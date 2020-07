Knihy od slovenských autorov, ktoré stoja za to

V dnešnom článku vám predstavím knihy zo slovenského vydavateľstva KK Bagala, ktoré som prečítala počas korona krízy.

LACO KERATA: Suché roky

Moje prvé stretnutie s Lacom Keratom sa uskutočnilo na stránkach magazínu Rozum. Bol tam uverejnený úryvok z knihy Suché roky. Pamätám si, že som ho čítala vo vlaku, pery sa mi len tak vlnili od úsmevu, nezáležalo mi, že sa na mňa ľudia pozerajú. Ďalší úryvok som si prečítala na stránke vydavateľstva KK BAGALA a rozhodla som sa obohatiť knižnicu o sci-fi novelu. Knihu som prečítala za dva dni, počas ktorých som zabudla na slnečné počasie, mňaukanie mačky, hluk na ulici. Keďže autor zasadil dej do roku 2222, ako čitateľka som sa ,,viezla" na vlne groteskno-absurdnej fantázie, pozostávajúcej z hovoriacich múch, psov, milenky-stroja, oživeného obrazu a pod. Realita plynule prechádzala do absurdna, absurdno znova do reality, prechody medzi týmito dvoma svetmi neboli vôbec násilné. Pri čítaní som sa veľa nasmiala, ale na druhej strane som si uvedomila, že knihu možno vnímať aj ako varovanie nad vyprázdnenými vzťahmi, ľahostajnosťou a chýbajúcou motiváciou. Vďaka Keratovej predstavivosti a mozaikovitému štýlu písania som prežila inšpiratívne chvíle a už teraz sa budem tešiť na ďalšie knihy tohto plodného autora prozaických, poetických, dramatických a rozhlasových diel.

DOMINIKA MADRO: Svätyne

Na úvod základná informácia: Dominika Madro získala v roku 2016 hlavnú cenu v súťaži POVIEDKA, s rovnomennou poviedkou. Keďže som mala možnosť čítať aj jej víťaznú poviedku, bola som, prirodzene, zvedavá, ako rozvinie niekoľkostranovú poviedku do románovej podoby. Oceňujem autorkin lyrický, nesmierne subtílny jazyk, prostredníctvom ktorého vypovedá o takej závažnej téme, ako je plodnosť, resp. neplodnosť ženy, s čím súvisia aj rôzne podoby rodičovstva. Hoci sa dej odohráva na Myjave približne v 17., 18. storočí (explicitne to nie je dané, zistila som to vďaka zmienke o grófovi Rákocim), je podľa mňa veľmi aktuálny, pretože plodnosť a otázka rodičovstva, vlastné, nevlastné deti, spôsob, akým prichádzajú na svet a ako sa matky musia vyrovnať aj s ich smrťou, je tu. S nami. Stále prítomný. Musím sa priznať, že sprvu som mala obavy, či takúto ťaživú tému zvládnem, ale vďaka autorkinmu lyrizovanému štýlu písania, na základe ktorého vznikajú pútavé a neošúchané básnické obrazy, ma téma zasiahla ešte viac. Na románe okrem toho oceňujem tri typy rozprávačov: Rodanu, ktorá je kvôli neplodnosti vysunutá na okraj spoločnosti, jej lásku Jaška a pôrodnú babicu Višniačku, ktorá si Rodanu vzala pod ochranu, keď sa jej matka zriekla a zasvätila ju do práce pôrodnej babice. Ak máte blízko k próze naturizmu, básnickému štýlu rozprávania a neprestávajú vás fascinovať podoby lásky (rodičovská, partnerská, naplnená, nenaplnená), potom vám Svätyne odporúčam všetkými prstami na rukách a na nohách.

KOLEKTÍV AUTOROV: Poviedka 1996 - 2016

Po tejto knihe som pokukovala už dlhšiu dobu, ale až počas korony som sa ju rozhodla objednať a prečítať. Ide o zbierku víťazných textov literárnej súťaže Poviedka, zahŕňajúcu 18 rôznorodých príbehov. Ak si myslíte, že vás nemá čo prekvapiť, alebo hľadáte inšpiráciu pre vlastnú tvorbu, táto zbierka poviedok je pre vás ideálna, pretože okrem pestrej ponuky rôznych autorských štýlov ponúka aj zaujímavé úvahy nad rodinnými, manželskými či priateľskými vzťahmi. Okrem toho, niektoré poviedky ma natoľko uchvátili, že sa k nim vraciam aj s odstupom niekoľkých mesiacov, napr.: S prvou hviezdou (Soňa Uriková), Labutia balada (Peter Balko) či Žiť s Petrom (Ivana Dobrakovová).

P. S.: Momentálne mám rozčítané poviedky od Václava Pankovčína, ktoré taktiež vyšli v tomto vydavateľstve. Ak sa priatelíte s magickým realizmom a prostredie dediny vám nie je cudzie, máte sa na čo tešiť.