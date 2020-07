Ako mi pomohla prírodná kozmetika?

S problematickou pleťou bojujem od štrnástich rokov. V dnešnom článku vám chcem predstaviť kozmetiku, vďaka ktorej sa mi podarilo vyliečiť akné.

Prezerať si fotografie zo základnej a strednej školy nepatrí k mojím obľúbeným aktivitám z jedného prostého dôvodu - mala som skutočne ďaleko od tváre a lá porcelánová bábika. Malo to svoje opodstatnenie - od štrnástich rokov som bojovala s problematickou pleťou. Potichu som závidela všetkým spolužiačkam, ktoré nemuseli prekrývať akné a ktorým stačilo jediné - umývať si tvár čistou vodou. Ja som k nim nepatrila, musela som si dávať veľký pozor na dve veci: čo si na tvár nanesiem a akým spôsobom to odstránim.

Začala som klasicky - cenovo dostupnými produktmi zakúpenými v drogériách. Veľkú úlohu v tejto fáze zohrávala reklama - bola som schopná na druhý deň naklusať do predajne, kúpiť si čistiaci gél na akné, rovno aj s krémom. O sklamaniach, aké som zažívala, vám snáď nemusím písať. Produkty značiek dostupných v drogériách mi nepomohli, preto som na odporúčanie spolužiaka zo strednej školy navštívila kožnú lekárku. Videla som, ako pomohla jemu, preto som sa rozhodla zdôveriť sa jej. Nemala som čo stratiť, bola som odhodlaná.

Predpísala mi dva produkty: pleťovú vodu na odlíčenie a masku. Produkty sa dali kúpiť iba v lekárni na klinike, boli miešané priamo tam, takže som bola zvedavá, či mi pomôžu. Na jej odporúčanie som ešte používala denný krém na problematickú pleť od francúzskej značky La Roche Posay. Po niekoľkých týždňoch sa moja pokožka nesmierne zlepšila, sama som tomu nedokázala uveriť. Tento stav však trval iba tri mesiace, potom moja pleť začala opäť štrajkovať a ja som znova prepadla zúfalstvu.

Ak som sa rozhodla vyskúšať inú kozmetiku, opakoval sa ten istý scenár - na začiatku som spozorovala zlepšenie, ktoré však bolo krátkodobé. Problém som sa rozhodla liečiť aj návštevou gynekologičky, ktorá mi predpísala hormonálnu antikoncepciu. Musím sa priznať, že vďaka tabletkám sa pleť vyčistila, netvorili sa vyrážky, akné úplne zmizlo. Nastal však iný problém: často ma pichalo v hlave a cítila som, ako sa vo mne zadržiava voda. Moje brucho, za normálnych okolností ploché ako pekáč, pripomínalo nadrozmerný melón. Hovorila som si: musí predsa existovať aj iný spôsob, ako zlepšiť pleť, ako jej pomôcť bez toho, aby som užívala tabletky. A približne v tomto období rozčarovania som vďaka kamarátke natrafila na Havlíkovu prírodnú apotéku.

Budem úprimná: nečakala som nič, lebo po toľkých rokoch nádeje a následného sklamania som neverila, že niekedy sa mi podarí zvíťaziť nad akné. No a potom mi do života vstúpila Havlíkova prírodná apotéka. Zistila som, že túto prírodnú kozmetiku založil český lekárnik Karel Havlík, ktorý bol vášnivým zberateľom byliniek a miešal z nich rôzne krémy. Dokonca pracoval s receptúrami siahajúcimi až do 17. storočia! Jeho vnučka pokračuje v tejto tradícii a tradičné receptúry obohacuje o moderné vedecké poznatky. Základ je však rovnaký: bylinky, bylinky, bylinky. Až počas pravidelného používania tejto kozmetiky som si uvedomila, aká sila v nich spočíva a ako dokážu pomôcť s riešením konkrétneho problému.

Vďaka ktorým produktom sa mi zlepšila pleť? Ráno začínam trojminútovou krémovou maskou z prasličky určenej pre pórovitú a zmiešanú pleť. Mimochodom, ranné masky sú azda najznámejšími výrobkami z HAP, nakoľko predtým som sa nestretla s tým, že by nejaká značka ponúkala takýto spôsob čistenia pleti. Okrem tej z prasličky som používala aj masku z marockého ílu (ráno) a v priebehu dňa, keď som sa chcela osviežiť, som si dala gélovú masku s výťažkami z maliny. Všetky masky, ktoré som spomenula, sú určené pre problematickú pleť. S výsledkami som bola spokojná, akné sa nerozširovalo a pleť pôsobila čisto, zdravo. Výhodou ranných masiek je to, že pleť hĺbkovo vyčistia, hydratujú a vyživia. Netrvalo mi dlho, kým som si odvykla od čistiacich gélov či pleťových vôd - prechod na masku bol rýchly aj vďaka príjemnej vôni a účinkom viditeľným už po prvom použití. Potom si dám denný krém Krásna slečna určený pre problematickú pleť. Ja som bola nesmierne prekvapená, že už po prvom nanesení bola pleť matná, póry sa stiahli a zredukovalo sa akné. Tento krém je skutočný zázrak hlavne vďaka výťažkom z kosatca florentského, pretože má protizápalové účinky, redukuje póry a pleť vďaka tomu pôsobí čisto. Ďalšie zložky obsiahnuté v kréme, ktoré pomáhajú v boji proti akné, sú extrakt z rakytníka, lopúchu, propolis, či hroznový a makadamiový olej. Večer si neviem predstaviť bez odličovacej vody Prameň krásy - dokonale vyčistí pleť (budete prekvapení, koľko nečistôt uvidíte na vatovom tampóne). Kosatec florentský, vitamín E a propanediol (hydratačná látka z kukurice) sa postarajú o zníženie mastnoty pleti, redukujú póry, zlepšujú stav akné. Pokožka je hĺbkovo vyčistená a bonusom je príjemná vôňa (mne pripomína zmoknuté ruže). Na noc si dávam Havlíkov prírodný zázrak, všestrannú masť určenú pre vysušenú, unavenú a ekzematickú pleť. Dá sa využiť na popraskané pery, štípance od komárov, či ako tvárová maska. Vďaka makadamiovému a makovému oleju, včeliemu vosku, rakytníku, rozmarínu, medu, materskej kašičke, propolisu a vitamínu E sa rozlúčite so všetkými nedokonalosťami pleti. Ja sa ráno budím s hebkou tvárou. Okrem toho, odkedy používam výrobky z HAP, zbavila som sa vysušených miest na pokožke, ktoré mi v kombinácii s akné spôsobovali nefalšovaný hlavybôľ.

Na tejto prírodnej kozmetike oceňujem aj možnosť striedania jednotlivých produktov, nakoľko nedisponuje iba jedným krémom na aknóznu pleť. Ja som napríklad počas najtemnejšieho Covid obdobia (marec-jún) používala petržlenový krém, ktorý je taktiež vhodný na problematickú pleť. Akné sa mi podarilo zredukovať, pokožka pôsobilo čisto, navyše ma vôňa petržlena upokojovala. Produkty z HAP používam viac než rok, som veľmi spokojná a vďaka tejto značke som si vytvorila vlastné denné a večerné rituály. Teším sa na každé ráno a na každý večer, ako sa o svoju pleť postarám a doprajem jej všetko to, čo potrebuje. Aké sú vaše skúsenosti v boji s akné? Ktorá kozmetika vám pomohla? Používate produkty z HAP?

foto: havlikovaapoteka.cz

